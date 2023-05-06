Все блоки Запорожской АЭС полностью остановлены, сообщил гендиректор атомной станции Юрий Черничук. Причину он не уточнил, однако, по его словам, в настоящее время объект обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

"Оснований для беспокойства нет. Необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей города сейчас нет. Соблюдайте спокойствие", — говорится в заявлении Черничука в Telegram-канале.