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6 мая, 09:42
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Все блоки Запорожской АЭС полностью остановлены

Директор ЗАЭС Черничук: Все блоки станции остановлены

Все блоки Запорожской АЭС полностью остановлены, сообщил гендиректор атомной станции Юрий Черничук. Причину он не уточнил, однако, по его словам, в настоящее время объект обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

"Оснований для беспокойства нет. Необходимости эвакуации сотрудников станции и жителей города сейчас нет. Соблюдайте спокойствие", — говорится в заявлении Черничука в Telegram-канале.

На случай прорыва дамбы Каховского водохранилища подготовлен план по защите ЗАЭС

На случай прорыва дамбы Каховского водохранилища подготовлен план по защите ЗАЭС

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт украинской разведки против руководства ЗАЭС. По данным спецслужбы, деятельность диверсантов Киев координировал как напрямую, так и через посредницу в Финляндии. Подозреваемые уже арестованы, возбуждено уголовное дело.


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ТАСС / Андрей Рубцов

Наталья Исакова
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