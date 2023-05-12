Регион

Уведомления отключены

12 мая, 18:22

СМИ узнали о подготовке в МАГАТЭ соглашения по Запорожской АЭС

Reuters: Глава МАГАТЭ Гросси в мае представит СБ ООН соглашение по защите ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси до конца мая представит Совбезу ООН соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырёх осведомлённых дипломатических источников.

"[Инициатива МАГАТЭ] выглядит многообещающе. Всё планируется [представить в Совбезе ООН] в этом месяце, однако точная дата ещё не определена", — говорится в сообщении агентства.

По данным источников издания, соглашение, в частности, предусматривает запрет на ведение огня по ЗАЭС и с её территории.

Глава МАГАТЭ назвал потенциально опасной ситуацию в районе Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ назвал потенциально опасной ситуацию в районе Запорожской АЭС

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт украинской разведки против руководства ЗАЭС. По данным спецслужбы, деятельность диверсантов Киев координировал как напрямую, так и через посредницу в Финляндии. Подозреваемые уже арестованы, возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Наталья Исакова
  • Новости
  • МАГАТЭ
  • ООН
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров