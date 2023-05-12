СМИ узнали о подготовке в МАГАТЭ соглашения по Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси до конца мая представит Совбезу ООН соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырёх осведомлённых дипломатических источников.

"[Инициатива МАГАТЭ] выглядит многообещающе. Всё планируется [представить в Совбезе ООН] в этом месяце, однако точная дата ещё не определена", — говорится в сообщении агентства.

По данным источников издания, соглашение, в частности, предусматривает запрет на ведение огня по ЗАЭС и с её территории.