СМИ узнали о подготовке в МАГАТЭ соглашения по Запорожской АЭС
Reuters: Глава МАГАТЭ Гросси в мае представит СБ ООН соглашение по защите ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси до конца мая представит Совбезу ООН соглашение с Россией и Украиной о защите Запорожской АЭС. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четырёх осведомлённых дипломатических источников.
"[Инициатива МАГАТЭ] выглядит многообещающе. Всё планируется [представить в Совбезе ООН] в этом месяце, однако точная дата ещё не определена", — говорится в сообщении агентства.
По данным источников издания, соглашение, в частности, предусматривает запрет на ведение огня по ЗАЭС и с её территории.
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт украинской разведки против руководства ЗАЭС. По данным спецслужбы, деятельность диверсантов Киев координировал как напрямую, так и через посредницу в Финляндии. Подозреваемые уже арестованы, возбуждено уголовное дело.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY