Гросси лично отправится на ЗАЭС после происшествия на Каховской ГЭС
Гросси заявил об усилении миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из-за ситуации с Каховской ГЭС
Рафаэль Гросси решил возглавить миссию экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе. Глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что присутствие МАГАТЭ будет усилено в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.
"В связи с событиями, связанными с разрушением дамбы Каховской ГЭС, я буду руководить следующей ротацией нашей миссии МАГАТЭ по поддержке Запорожской АЭС на следующей неделе с усиленной командой", — заявил Гросси в "Твиттере".
Гросси также заявил, что сейчас настал "решающий момент для ядерной безопасности".
Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.
twitter / Rafael MarianoGrossi