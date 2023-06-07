Гросси лично отправится на ЗАЭС после происшествия на Каховской ГЭС

Рафаэль Гросси решил возглавить миссию экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе. Глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что присутствие МАГАТЭ будет усилено в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

"В связи с событиями, связанными с разрушением дамбы Каховской ГЭС, я буду руководить следующей ротацией нашей миссии МАГАТЭ по поддержке Запорожской АЭС на следующей неделе с усиленной командой", — заявил Гросси в "Твиттере".