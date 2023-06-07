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6 июня, 21:02

Гросси лично отправится на ЗАЭС после происшествия на Каховской ГЭС

Гросси заявил об усилении миссии МАГАТЭ на ЗАЭС из-за ситуации с Каховской ГЭС

Рафаэль Гросси решил возглавить миссию экспертов на Запорожской АЭС (ЗАЭС) на следующей неделе. Глава Международного агентства по атомной энергии заявил, что присутствие МАГАТЭ будет усилено в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

"В связи с событиями, связанными с разрушением дамбы Каховской ГЭС, я буду руководить следующей ротацией нашей миссии МАГАТЭ по поддержке Запорожской АЭС на следующей неделе с усиленной командой", — заявил Гросси в "Твиттере".

Гросси также заявил, что сейчас настал "решающий момент для ядерной безопасности".

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Напомним, что Каховская гидроэлектростанция оказалась разрушена из-за ударов ВСУ по Херсонской области. В результате разрушения и сама станция, и окрестные населённые пункты уже ушли под воду. Это произошло из-за неконтролируемого сброса воды. Москва созывает заседание Совета Безопасности ООН в связи с разрушением Каховской ГЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал подрыв сооружений ГЭС террористическим преступлением киевского режима.

Обложка ©

twitter / Rafael MarianoGrossi

Арина Родионова
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