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15 июня, 19:21

ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ с Гросси в Запорожской области

Карчаа: ВСУ открыли огонь, когда миссия МАГАТЭ с Гросси возвращалась на Украину

Миссия управления по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси подверглась атаке со стороны ВСУ, когда она вернулась на Украину с Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрелялся, там завязался бой", — приводит его слова ТАСС.

Гросси: Ситуация на Запорожской АЭС серьёзная, приняты меры для её стабилизации

Гросси: Ситуация на Запорожской АЭС серьёзная, приняты меры для её стабилизации

Участникам миссии пришлось переждать бой, в данный момент они прибыли в город Запорожье.

Ранее Лайф писал о том, что Гросси планирует лично посетить Запорожскую АЭС для инспекции. Из-за разрушения Каховской ГЭС МАГАТЭ также планирует вдвое усилить присутствие своих инспекторов на атомной электростанции.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Артур Лапсаков
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