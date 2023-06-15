ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ с Гросси в Запорожской области
Карчаа: ВСУ открыли огонь, когда миссия МАГАТЭ с Гросси возвращалась на Украину
Миссия управления по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси подверглась атаке со стороны ВСУ, когда она вернулась на Украину с Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрелялся, там завязался бой", — приводит его слова ТАСС.
Участникам миссии пришлось переждать бой, в данный момент они прибыли в город Запорожье.
Ранее Лайф писал о том, что Гросси планирует лично посетить Запорожскую АЭС для инспекции. Из-за разрушения Каховской ГЭС МАГАТЭ также планирует вдвое усилить присутствие своих инспекторов на атомной электростанции.
ТАСС / Алексей Коновалов