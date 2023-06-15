ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ с Гросси в Запорожской области

Миссия управления по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси подверглась атаке со стороны ВСУ, когда она вернулась на Украину с Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрелялся, там завязался бой", — приводит его слова ТАСС.