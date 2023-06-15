Гросси: Ситуация на Запорожской АЭС серьёзная, приняты меры для её стабилизации

Ситуация на Запорожской АЭС остаётся серьёзной, хотя удалось предпринять меры для того, чтобы стабилизировать обстановку. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, его слова приводит RT.

"С одной стороны, ситуация серьёзная и последствия есть. В то же время был предпринят ряд мер для стабилизации ситуации", — сообщил Гросси после сегодняшнего визита на Запорожскую АЭС.