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15 июня, 15:04

Гросси: Ситуация на Запорожской АЭС серьёзная, приняты меры для её стабилизации

Ситуация на Запорожской АЭС остаётся серьёзной, хотя удалось предпринять меры для того, чтобы стабилизировать обстановку. Об этом заявил глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, его слова приводит RT.

"С одной стороны, ситуация серьёзная и последствия есть. В то же время был предпринят ряд мер для стабилизации ситуации", — сообщил Гросси после сегодняшнего визита на Запорожскую АЭС.

Специалистами была проведена проверка важных для процесса охлаждения систем, рассказал глава МАГАТЭ. Он добавил, что эксперты продолжат анализировать ситуацию на АЭС.

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Ранее Лайф писал о том, что Гросси планирует лично посетить Запорожскую атомную электростанцию для инспекции. Кроме того, из-за разрушения Каховской ГЭС МАГАТЭ планирует вдвое усилить присутствие своих инспекторов на ЗАЭС.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юрий Лысенко
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