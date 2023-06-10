МАГАТЭ оценит информацию об атаке дронов на Запорожскую ТЭС

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) даст независимую оценку полученной от российской стороны информации о том, что Запорожская ТЭС (ЗТЭС), связанная с Запорожской АЭС, подверглась ударам дронов-камикадзе. Информация опубликована на сайте агентства.

Отдельно, как пишет МАГАТЭ, Россия, которая сейчас контролирует ЗАЭС, сообщила в письме генеральному директору Рафаэлю Гросси, что в 8 и 9 июня были нанесены "удары с использованием дронов-камикадзе" по электрораспределительному пункту ЗТЭС, который в прошлом использовался для обеспечения резервного электроснабжения ЗАЭС, пока эта линия электропередачи напряжением 330 киловольт не была повреждена более трёх месяцев назад.

Теперь МАГАТЭ хочет провести независимую оценку этих данных, но требует доступа к распределительному пункту ЗТЭС.