Лихачёв рассказал Лайфу, не случится ли "второго Чернобыля" на Запорожской АЭС

Украинская сторона не исполняет принципы, изложенные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси: только за прошедший день ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС четыре раза, два человека пострадали. Об этом Лайфу рассказал глава Росатома Алексей Лихачёв. При этом он подчеркнул, что "второго Чернобыля" на станции не произойдёт.

Алексей Лихачёв рассказал Лайфу о ситуации на Запорожской АЭС. Видео

"Наша задача, конечно же, обеспечить всю технологическую безопасность, в том числе и с учётом рисков, связанных с Каховским водохранилищем. Задач много, но ситуация под контролем. Надо просто не стрелять по ней (по АЭС — Прим. Лайфа), и всё будет нормально", — сказал он.