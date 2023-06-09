Лихачёв рассказал Лайфу, не случится ли "второго Чернобыля" на Запорожской АЭС
Глава Росатома Лихачёв: Ситуация на Запорожской АЭС под контролем
Украинская сторона не исполняет принципы, изложенные главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси: только за прошедший день ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС четыре раза, два человека пострадали. Об этом Лайфу рассказал глава Росатома Алексей Лихачёв. При этом он подчеркнул, что "второго Чернобыля" на станции не произойдёт.
Алексей Лихачёв рассказал Лайфу о ситуации на Запорожской АЭС. Видео
"Наша задача, конечно же, обеспечить всю технологическую безопасность, в том числе и с учётом рисков, связанных с Каховским водохранилищем. Задач много, но ситуация под контролем. Надо просто не стрелять по ней (по АЭС — Прим. Лайфа), и всё будет нормально", — сказал он.
Напомним, после подрыва украинской стороной Каховской ГЭС в Киеве заявили, что теперь у ЗАЭС возникнут проблемы, так как вода из гидроэлектростанции участвовала в процессе охлаждения ядерных реакторов. Но руководство ЗАЭС, что система отвода тепла пополняется как водой Каховского водохранилища, так и альтернативными источниками. При этом ряд СМИ считает, что терактом на ГЭС Киев "репетирует" ещё одну катастрофу, но теперь уже на ЗАЭС.