МАГАТЭ усилит присутствие на Запорожской АЭС
Карчаа: Число инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС увеличится вдвое
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС будет увеличена до четырёх человек. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
На данный момент на станции двое членов МАГАТЭ. При этом Карчаа считает, что смысла в расширении миссии нет.
"Сложно понять связь между количеством инспекторов и обеспечением ядерной безопасности", — указал советник.
Также Карчаа добавил, что визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на ЗАЭС с высокой степенью вероятности состоится в четверг, 15 июня.
Ранее Лайф писал, что глава МАГАТЭ собрался посетить Киев и Запорожскую АЭС. Позже Рафаэль Гросси объявил, что выехал на Украину.