МАГАТЭ усилит присутствие на Запорожской АЭС

Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС будет увеличена до четырёх человек. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

На данный момент на станции двое членов МАГАТЭ. При этом Карчаа считает, что смысла в расширении миссии нет.

"Сложно понять связь между количеством инспекторов и обеспечением ядерной безопасности", — указал советник.