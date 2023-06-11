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11 июня, 17:43

Глава МАГАТЭ собрался посетить Киев и Запорожскую АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба агентства.

"Гендиректор [Гросси] на следующей неделе поедет в Киев и на ЗАЭС", — говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе МАГАТЭ не стали уточнять информацию насчёт конкретных дат поездки Гросси. К слову, это уже будет третья по счёту поездка главы агентства на ЗАЭС. Первый визит состоялся в сентябре прошлого года, второй — в марте текущего.

На Украине раскритиковали работу МАГАТЭ по ситуации вокруг Запорожской АЭС

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Ранее Гросси назвал пять принципов по защите Запорожской АЭС. Как отметил гендиректор МАГАТЭ, не должно быть атак любого рода с территории АЭС или против неё.

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Сайт МАГАТЭ

Наталья Исакова
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