Глава МАГАТЭ собрался посетить Киев и Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС, сообщает пресс-служба агентства.
"Гендиректор [Гросси] на следующей неделе поедет в Киев и на ЗАЭС", — говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе МАГАТЭ не стали уточнять информацию насчёт конкретных дат поездки Гросси. К слову, это уже будет третья по счёту поездка главы агентства на ЗАЭС. Первый визит состоялся в сентябре прошлого года, второй — в марте текущего.
Ранее Гросси назвал пять принципов по защите Запорожской АЭС. Как отметил гендиректор МАГАТЭ, не должно быть атак любого рода с территории АЭС или против неё.
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