Инспекторов МАГАТЭ обвинили в попытке фотографировать блокпосты на Запорожской АЭС
Рогов: Инспекторы МАГАТЭ пытались заснять блокпосты ВС РФ на Запорожской АЭС
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ на Запорожской АЭС и отправить полученный материал, но у них ничего не вышло.
Рогов выразил опасения, что эксперты МАГАТЭ могут работать на иностранную разведку, а их действия — никак не относиться к их прямой деятельности.
"Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Отправить отснятые материалы инспекторам помешала система подавления интернет-сигнала в транспорте, на котором они ехали. Позже их попросили всё удалить. Рогов отметил, что их мало интересовала ситуация на самой атомной станции, больше внимания они уделяли ситуации на линии боевого соприкосновения.
Ранее Лайф рассказывал о том, что миссия МАГАТЭ подверглась атаке со стороны ВСУ, когда она возвращалась на Украину с Запорожской АЭС.
ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY