Инспекторов МАГАТЭ обвинили в попытке фотографировать блокпосты на Запорожской АЭС

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ на Запорожской АЭС и отправить полученный материал, но у них ничего не вышло.

Рогов выразил опасения, что эксперты МАГАТЭ могут работать на иностранную разведку, а их действия — никак не относиться к их прямой деятельности.

"Во время последнего визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на атомную станцию сопровождающие его инспекторы старались всячески отметить и сфотографировать в привязке к местности оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Отправить отснятые материалы инспекторам помешала система подавления интернет-сигнала в транспорте, на котором они ехали. Позже их попросили всё удалить. Рогов отметил, что их мало интересовала ситуация на самой атомной станции, больше внимания они уделяли ситуации на линии боевого соприкосновения.