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15 июня, 21:40

В МАГАТЭ рассказали о стрельбе, остановившей колонну миссии, двигавшейся с ЗАЭС

Колонна МАГАТЭ, в которой ехал глава организации Рафаэль Гросси, во время возвращения с Запорожской АЭС на Украину была вынуждена на несколько минут остановиться из-за стрельбы, но угрозы жизни для членов делегации не было. Об этом рассказал представитель агентства.

"Конвой остановился, в течение нескольких минут была отчётливо слышна стрельба, но непосредственной опасности не было", пояснил представитель агентству Reuters.

МАГАТЭ усилит присутствие на Запорожской АЭС

МАГАТЭ усилит присутствие на Запорожской АЭС

Также представитель МАГАТЭ отметил, что не располагает другой информацией о произошедшем.

Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что ВСУ нарушили режим тишины и начали бой, когда миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси возвращалась на Украину. В итоге глава агентства добрался до города Запорожье.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Юлия Коновалова
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