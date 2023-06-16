В МАГАТЭ рассказали о стрельбе, остановившей колонну миссии, двигавшейся с ЗАЭС
Колонна МАГАТЭ, в которой ехал глава организации Рафаэль Гросси, во время возвращения с Запорожской АЭС на Украину была вынуждена на несколько минут остановиться из-за стрельбы, но угрозы жизни для членов делегации не было. Об этом рассказал представитель агентства.
"Конвой остановился, в течение нескольких минут была отчётливо слышна стрельба, но непосредственной опасности не было", — пояснил представитель агентству Reuters.
Также представитель МАГАТЭ отметил, что не располагает другой информацией о произошедшем.
Ранее советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа заявил, что ВСУ нарушили режим тишины и начали бой, когда миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси возвращалась на Украину. В итоге глава агентства добрался до города Запорожье.
ТАСС / Алексей Коновалов