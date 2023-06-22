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22 июня, 09:29

Песков разоблачил ложь Зеленского о подготовке Россией теракта на ЗАЭС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков разоблачил очередную ложь президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Он напомнил, что группа инспекторов МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси своими глазами увидела положение на станции.

"Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Весьма высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они всё видели — всё, что хотели видеть", — заметил представитель Кремля.

Гендиректор МАГАТЭ в пятницу посетит Россию

Гендиректор МАГАТЭ в пятницу посетит Россию

Ранее Гросси сообщал о поездке на Украину для встречи с Зеленским и осмотра Запорожской АЭС. Миссия МАГАТЭ подверглась атаке со стороны ВСУ, когда возвращалась на территорию страны с атомной электростанции. При этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов уточнил, что инспекторы пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
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