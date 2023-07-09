Почти 200 бойцов ВСУ и наёмников убиты на Донецком фронте за сутки
Минобороны РФ: На Донецком фронте за сутки уничтожены 180 бойцов ВСУ и наёмников
Украинская армия за минувшие сутки лишилась на Донецком направлении до 180 военных и наёмников, а также чешской РСЗО RM-70 Vampire. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"За сутки уничтожены до 180 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, гаубица"Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", — уточнил офицер.
Потери есть и у 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, в районе Карловки и Краматорска Донецкой Народной Республики они потеряли склады боеприпасов.
Ранее сегодня Министерство обороны РФ опубликовало видео уничтожения колонны украинской бронетехники, которую командование ВСУ бросило в ходе контрнаступления. Попытка прорвать оборону Российской армии в очередной раз обернулась разгромом.
ТАСС / Красильников Станислав