Украинская армия за минувшие сутки лишилась на Донецком направлении до 180 военных и наёмников, а также чешской РСЗО RM-70 Vampire. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки уничтожены до 180 украинских военнослужащих и иностранных наёмников, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, гаубица"Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США", — уточнил офицер.

Потери есть и у 53-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, в районе Карловки и Краматорска Донецкой Народной Республики они потеряли склады боеприпасов.