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9 июля, 10:48

Украинский Leopard сбежал с поля боя, завидев российский танк

Танкист Казак: Leopard ВСУ уехал с поля боя после встречи с российским танком

Российские танкисты обнаружили под Кременной в ЛНР украинский Leopard, однако тот не стал вступать в бой и просто уехал. Об этом журналистам рассказал командир экипажа российской машины с позывным Казак.

"Недавно встретили Leopard. Он уклонился от прямого боя, начал уходить, мы его отрабатывали, проводили", сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал об откровениях пленного бойца украинского нацподразделения "Кракен" Андрея Приходько о танках Leopard. По его словам, экипажи немецких машин боятся ими управлять, так как на поле боя в них начинает лететь "всё подряд".

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ТАСС / АР / Kay Nietfeld

Матвей Константинов
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