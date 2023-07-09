Украинский Leopard сбежал с поля боя, завидев российский танк

Российские танкисты обнаружили под Кременной в ЛНР украинский Leopard, однако тот не стал вступать в бой и просто уехал. Об этом журналистам рассказал командир экипажа российской машины с позывным Казак.

"Недавно встретили Leopard. Он уклонился от прямого боя, начал уходить, мы его отрабатывали, проводили", — сказал он.