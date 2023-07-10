МО РФ подтвердило гибель 4845 иностранных наёмников, воевавших за Киев в ходе СВО
Почти пять тысяч иностранных наёмников, воевавших в рядах ВСУ, были уничтожены в ходе специальной военной операции на Украине. Такими данными поделилась с журналистами в понедельник, 10 июля, пресс-служба Минобороны РФ.
Из сообщения ведомства следует, что большая часть уничтоженных иностранных боевиков прибыла в зону боевых действий из США, Канады и европейских стран.
"Достоверно подтверждено уничтожение в ходе боевых действий 4845 иностранных наёмников в подавляющей части из США, Канады и европейских стран. Еще 4801 иностранный боевик сбежал с территории Украины, разобравшись с отношением к ним со стороны киевского режима. Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наёмников", — информирует Минобороны.
Напомним, что буквально на днях Лайф сообщал, что почти 200 бойцов ВСУ и наёмников убиты на Донецком фронте. И речь шла лишь о суточных потерях. По оценке французских СМИ, около 100 наёмников из их страны участвуют сегодня в боевых действиях на Украине и, разумеется, несут потери. Об одном из погибших Лайф рассказывал совсем недавно, его звали Андреас, ему было 22 года. Он скончался в Донбассе 16 февраля.
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