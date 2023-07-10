МО РФ подтвердило гибель 4845 иностранных наёмников, воевавших за Киев в ходе СВО

Почти пять тысяч иностранных наёмников, воевавших в рядах ВСУ, были уничтожены в ходе специальной военной операции на Украине. Такими данными поделилась с журналистами в понедельник, 10 июля, пресс-служба Минобороны РФ.

Из сообщения ведомства следует, что большая часть уничтоженных иностранных боевиков прибыла в зону боевых действий из США, Канады и европейских стран.