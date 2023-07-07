RTL: Около 100 французских наёмников участвуют в боевых действиях на Украине

Около 100 наёмников из Франции сейчас участвуют в боевых действиях на Украине. Они сражаются на стороне Киева, сообщает радиостанция RTL, ссылаясь на собственное расследование.

Согласно ему, в начале конфликта желание отправиться на Украину выразили примерно 800 французов, но только около половины на самом деле направились в зону боевых действий. Как указывает RTL, некоторые граждане республики приехали на Украину на несколько дней, после чего вернулись на родину. Их главной целью было засветиться в соцсетях. Радиостанция называет их "бойцами TikTok".

Другие продержались более длительное время, третьи — приехали на Украину, вернулись домой, а затем вновь отправились в зону боевых действий. В основном это мужчины в возрасте от 25 до 40 лет. При этом, по данным радиостанции, более трети из них близки к ультраправым убеждениям, а некоторые, "очевидно, неонацисты". Также сообщается, что десять французских наёмников погибли в ходе боёв. Все наёмники сражаются в составе Иностранного легиона ВСУ.

При этом наёмники из Франции вынуждены покупать оружие и экипировку за свой счёт, получая 500 евро в месяц и до трёх тысяч — за нахождение на передовой. Один из бойцов рассказал, что приехал на Украину в начале конфликта и потратил около 50 тысяч евро, а кто-то даже покупает автомобили, чтобы отправиться на фронт. По информации RTL, некоторые тратят на это свои деньги, а кто-то организовывает сбор средств онлайн.