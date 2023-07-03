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Регион
Опубликовано 2 июля 2023, 23:26
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Очередной иностранный наёмник убит на Украине

CBS: Американский наёмник погиб на Украине

Бывший морпех США Ян Торторичи, воевавший на стороне Украины, погиб в зоне специальной военной операции. Об этом информирует CBS.

По данным телеканала, американец прибыл в Незалежную 15 месяцев назад и воевал в составе Интернационального легиона.

Бои на Украине шокировали американских наёмников
Бои на Украине шокировали американских наёмников

А ранее под Артёмовском был убит ещё один наёмник из США — Купер Эндрюс. По предварительным данным, он стал 16-м американским наёмником, ликвидированным за время СВО.

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Кадр из видео CBS

Лариса Сафронова
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