Стало известно о глубоком разочаровании Зеленского из-за тайных признаний западных лидеров

В приватных беседах во время форума безопасности в Аспене лидеры западных стран признались президенту Украины Владимиру Зеленскому в том, что не видят возможностей для победы ВСУ. Об этом сообщило британское издание Financial Times.

"В то время как официальные лица на публике оптимистично прогнозировали военный прогресс ВСУ, многие из них были менее оптимистичны в частных разговорах", — говорится в материале.

Украинский лидер Владимир Зеленский не смог присутствовать на форуме во плоти. Он общался с союзниками с помощью видеосвязи и пытался убедить коллег в том, что незадавшееся контрнаступление ВСУ наладится со дня на день.