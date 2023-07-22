Народ Америки всё больше негодует из-за объёмов поддержки, которую Штаты отправляют на Украину. Многие граждане США предпочли бы остановить процесс передачи Незалежной очередного гигантского транша на миллиарды долларов, которые невозможно будет отследить, утверждает колумнист издания The Hill Дуглас Маккиннон.

Автор статьи напомнил о недавних коллизиях между главными политиками США и украинским лидером Владимиром Зеленским. В частности, речь шла о том, как президент Украины вывел из себя президента Штатов Джо Байдена во время их общения по телефону. Главу США разозлила реакция Зеленского на новость о том, что Киеву направят очередной большой транш: украинский президент, услышав об этом, начал не с благодарности, а с перечислений того, чего ещё он хотел бы.

"Я говорил с бывшим высокопоставленным чиновником Пентагона, который подчеркнул, что Зеленский ведёт себя как избалованный, капризный ребёнок, который получает всё, что хочет, и этого всё равно недостаточно. Он добавил, что многие в правительстве США и наши граждане устали от его действий", — заявил Маккиннон, оставив в тайне имя своего собеседника.

К этому он добавил, что Зеленский, по всей видимости, схожим образом ставит крест и на хороших отношениях с политиками в Европе. Автор считает, что умопомрачительные объёмы средств, которые выделяет Вашингтон, идут на пользу только Украине и подрядчиков американских оборонных предприятий. А вот для граждан Штатов, которые платят налоги, и тех, кто хочет понимать, как тратятся отправленные в Незалежную доллары, приятного в такой ситуации мало.