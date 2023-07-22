"Огромный дипломатический скандал": В Киеве забили тревогу из-за истерики Зеленского

Украинский президент Владимир Зеленский может лишиться западной поддержки из-за своего же поведения. Как отметил экс-советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин, недавняя истерика действующего лидера страны серьёзно повлияла на его отношения с союзниками.

"То, что совершил Зеленский, — это огромный дипломатический скандал", — заявил политолог на своём YouTube-канале.

Как считает Соскин, многие начали сомневаться в способностях президента Украины к руководству целым государством после инцидента с увольнением посла в Великобритании Вадима Пристайко и открытым хамством в отношении главы минобороны королевства Бена Уоллеса.

Не исключено, что Зеленский находится на грани психического срыва, ведь только дураку может быть непонятно, что после подобных истерик всеобъемлющая поддержка со стороны Запада рано или поздно просто закончится, подчеркнул Соскин. Зеленский своими действиями ставит под угрозу отношения с европейцами, указал эксперт.

"Дальше известно, что может быть — крах. Он всё ближе и ближе", — предупредил он Зеленского.