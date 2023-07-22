"Огромный дипломатический скандал": В Киеве забили тревогу из-за истерики Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: Истерика Зеленского разрушит отношения с Западом
Украинский президент Владимир Зеленский может лишиться западной поддержки из-за своего же поведения. Как отметил экс-советник второго президента Незалежной Леонида Кучмы Олег Соскин, недавняя истерика действующего лидера страны серьёзно повлияла на его отношения с союзниками.
"То, что совершил Зеленский, — это огромный дипломатический скандал", — заявил политолог на своём YouTube-канале.
Как считает Соскин, многие начали сомневаться в способностях президента Украины к руководству целым государством после инцидента с увольнением посла в Великобритании Вадима Пристайко и открытым хамством в отношении главы минобороны королевства Бена Уоллеса.
Не исключено, что Зеленский находится на грани психического срыва, ведь только дураку может быть непонятно, что после подобных истерик всеобъемлющая поддержка со стороны Запада рано или поздно просто закончится, подчеркнул Соскин. Зеленский своими действиями ставит под угрозу отношения с европейцами, указал эксперт.
"Дальше известно, что может быть — крах. Он всё ближе и ближе", — предупредил он Зеленского.
Как уже рассказывал Лайф, 21 июля на сайте президента Украины появился указ о снятии Вадима Пристайко с должности посла в Великобритании. Многие уверены, что причиной кадровых перестановок послужило недавнее высказывание дипломата, который осудил слова Зеленского в ответ на критику министра обороны Британии Уоллеса. Посол отметил, что сарказм главы Незалежной был не совсем здоровым. Также он признался, что новость об увольнении стала для него неожиданностью. При этом в Раде решение обидчивого Зеленского, из мести уволившего Пристайко, раскритиковали в пух и прах.
При этом изначально скандал начался со слов Уоллеса о том, что Запад хочет видеть от Украины большую благодарность за поставки вооружений вместо критики по поводу отказа принимать Киев в состав НАТО. Зеленский решил не отмалчиваться и дерзко заявил, что может благодарить его каждый день, едва проснувшись утром.
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