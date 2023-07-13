Даже посол Украины назвал нездоровой шутку Зеленского в адрес британского министра

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко осудил то, в какой форме президент его страны Владимир Зеленский ответил на критику со стороны министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Дипломат считает, что сарказм Зеленского был нездоровый.

"Я не считаю, что этот сарказм здоровый", — сказал Пристайко в интервью телеканалу Sky News.