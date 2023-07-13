Даже посол Украины назвал нездоровой шутку Зеленского в адрес британского министра
Посол Украины Пристайко не оценил "нездоровый" сарказм Зеленского насчёт Уоллеса
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко осудил то, в какой форме президент его страны Владимир Зеленский ответил на критику со стороны министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Дипломат считает, что сарказм Зеленского был нездоровый.
"Я не считаю, что этот сарказм здоровый", — сказал Пристайко в интервью телеканалу Sky News.
По его мнению, Киеву не нужно "показывать россиянам" напряжение в отношениях между Украиной и НАТО. Москва, по его мнению, должна знать, что они "работают вместе".
Напомним, британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Запад хочет видеть от Украины большую благодарность за поставки вооружений вместо критики по поводу отказа принимать Киев в состав НАТО. Глава Незалежной не стал молчать и дерзко заявил, что может благодарить его каждый день, едва проснувшись утром.
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