Зеленский психанул и записал видео, отблагодарив западных партнёров почти полсотни раз

Украинский президент Владимир Зеленский психанул и записал видео, в котором за несколько минут почти полсотни раз сказал спасибо западным партнёрам после претензий союзников о неблагодарности.

Владимир Зеленский 47 раз сказал спасибо после обвинений в неблагодарности Киева. Видео © Telegram / Новое издание

В Сети уже оценили перформанс украинского лидера, а некоторые даже придумали ему оригинальное прозвище — Граф Дякула (дякую — "спасибо" по-украински).