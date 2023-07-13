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13 июля, 09:31

Зеленский психанул и записал видео, отблагодарив западных партнёров почти полсотни раз

Зеленский 47 раз сказал спасибо на видео после обвинений в неблагодарности

Украинский президент Владимир Зеленский психанул и записал видео, в котором за несколько минут почти полсотни раз сказал спасибо западным партнёрам после претензий союзников о неблагодарности.

Владимир Зеленский 47 раз сказал спасибо после обвинений в неблагодарности Киева. Видео © Telegram / Новое издание

В Сети уже оценили перформанс украинского лидера, а некоторые даже придумали ему оригинальное прозвище — Граф Дякула (дякую — "спасибо" по-украински).

Напомним, на днях британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что Запад хочет видеть от Украины большую благодарность за поставки вооружений вместо критики по поводу отказа принимать Киев в состав НАТО. Глава Незалежной не стал молчать и дерзко заявил, что может благодарить его каждый день, едва проснувшись утром.

Зеленский и премьер Нидерландов попытались поделить чашку кофе на саммите НАТО

Зеленский и премьер Нидерландов попытались поделить чашку кофе на саммите НАТО

Обложка ©

ТАСС / EPA / FILIP SINGER

Николь Вербер
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