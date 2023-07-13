Зеленский и премьер Нидерландов попытались поделить чашку кофе на саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Обложка © ТАСС / EPA / Robin van Lonkhuijsen
В Сети появилось видео, как украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пытались поделить чашку кофе на саммите НАТО в Вильнюсе.
Украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попытались поделить чашку кофе на саммите НАТО. Видео © Telegram / "Пул N 3"
В ходе встречи Рютте попросил себе кофе, однако вместо новой чашки Зеленский предложил ему свою. Премьер оценил такой жест, но предпочёл отшутиться — мол, Украина воюет, ей и нужнее. Однако и тут украинский лидер не растерялся и предложил политику разделить напиток 50 на 50.
Реакция пользователей на видео не заставила себя ждать. В Сети сразу же начали шутить по поводу помощи Запада Украине, отметив, что в рамках очередного пакета помощи Киеву страна "выделила Зеленскому полчашечки кофе".
Кстати, поведение Зеленского в ходе саммита НАТО не осталось без внимания общественности и участников мероприятия. По словам журналистки издания Europe Diplomatic, члена брюссельской Международной ассоциации прессы Анны ван Денски, в кулуарах саммита многие были поражены и обескуражены его поступками.