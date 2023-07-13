Зеленский и премьер Нидерландов попытались поделить чашку кофе на саммите НАТО

В Сети появилось видео, как украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пытались поделить чашку кофе на саммите НАТО в Вильнюсе.

Украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попытались поделить чашку кофе на саммите НАТО. Видео © Telegram / "Пул N 3"

В ходе встречи Рютте попросил себе кофе, однако вместо новой чашки Зеленский предложил ему свою. Премьер оценил такой жест, но предпочёл отшутиться — мол, Украина воюет, ей и нужнее. Однако и тут украинский лидер не растерялся и предложил политику разделить напиток 50 на 50.

Реакция пользователей на видео не заставила себя ждать. В Сети сразу же начали шутить по поводу помощи Запада Украине, отметив, что в рамках очередного пакета помощи Киеву страна "выделила Зеленскому полчашечки кофе".