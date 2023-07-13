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13 июля, 08:25

Зеленский и премьер Нидерландов попытались поделить чашку кофе на саммите НАТО

<p>Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Обложка © ТАСС / EPA / Robin van Lonkhuijsen</p>

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Обложка © ТАСС / EPA / Robin van Lonkhuijsen

В Сети появилось видео, как украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пытались поделить чашку кофе на саммите НАТО в Вильнюсе.

Украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте попытались поделить чашку кофе на саммите НАТО. Видео © Telegram / "Пул N 3"

В ходе встречи Рютте попросил себе кофе, однако вместо новой чашки Зеленский предложил ему свою. Премьер оценил такой жест, но предпочёл отшутиться — мол, Украина воюет, ей и нужнее. Однако и тут украинский лидер не растерялся и предложил политику разделить напиток 50 на 50.

Реакция пользователей на видео не заставила себя ждать. В Сети сразу же начали шутить по поводу помощи Запада Украине, отметив, что в рамках очередного пакета помощи Киеву страна "выделила Зеленскому полчашечки кофе".

Стало известно, чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе

Стало известно, чем Зеленский шантажировал НАТО на саммите в Вильнюсе

Кстати, поведение Зеленского в ходе саммита НАТО не осталось без внимания общественности и участников мероприятия. По словам журналистки издания Europe Diplomatic, члена брюссельской Международной ассоциации прессы Анны ван Денски, в кулуарах саммита многие были поражены и обескуражены его поступками.

Николь Вербер
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