Зеленский дерзко ответил британскому министру на слова о неблагодарности Киева
Зеленский заявил, что может благодарить Уоллеса за оружие, едва просыпаясь утром
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может благодарить главу Минобороны Британии Бена Уоллеса за поставляемое оружие каждый день, едва просыпаясь утром. Так он отреагировал на заявление последнего о том, что Запад хотел бы услышать от власти Украины слова благодарности.
По словам Зеленского, Украина всегда благодарила западные страны за помощь. Он заверил, что просто не знает, как ещё нужно благодарить.
"Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", — цитирует украинского президента "Политика Страны".
Ранее глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил о том, что Запад хочет видеть от Украины благодарность за поставки вооружений, а не критику по поводу отказа принимать Киев в состав НАТО. До этого украинский лидер Владимир Зеленский раскритиковал НАТО за неопределённую позицию по вступлению Украины в альянс.
Getty Images / Paul Ellis