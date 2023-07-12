Зеленский дерзко ответил британскому министру на слова о неблагодарности Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что может благодарить главу Минобороны Британии Бена Уоллеса за поставляемое оружие каждый день, едва просыпаясь утром. Так он отреагировал на заявление последнего о том, что Запад хотел бы услышать от власти Украины слова благодарности.

По словам Зеленского, Украина всегда благодарила западные страны за помощь. Он заверил, что просто не знает, как ещё нужно благодарить.

"Можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, и я так и поблагодарю", — цитирует украинского президента "Политика Страны".