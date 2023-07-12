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12 июля, 16:33

"Прелюдия без результата": Политолог увидел парадокс в отношениях НАТО и Украины

Политолог Август: Саммит НАТО показал отсутствие границ в отказах Зеленскому

Саммит НАТО в Вильнюсе показал ещё один из "парадоксов бесконечности". Это бесконечное желание президента Украины Владимира Зеленского вступить в альянс и отсутствие у альянса границ в отказах Киеву. Такое мнение в беседе с Лайфом высказала политолог, политтехнолог Алёна Август.

"Причём это игра такая, знаете, бесконечный танец, не приводящий ни к чему. В общем, прелюдия без результата", — сказала она.

НАТО декларирует, что в статусе активного военного противостояния ни о каком вступлении Украины в альянс речи идти не может. Брюссель теперь уже чётко даёт понять, что Зеленскому нужно самостоятельно принимать решение о завершении этого конфликта.

"Мы видим, что всё более нервно реагируют представители НАТО на всё более нервное поведение Зеленского, который, в общем, начинает уже буквально стучать кулаком по столу и говорит: "Впустите нас в НАТО скорее, дайте нам ещё больше оружия". И при этом не считает для себя нужным даже поблагодарить — о чём ему публично напомнили", — отметила Август.

"Похож на бесноватого фюрера": Реакцию Зеленского на саммит НАТО назвали частью спектакля

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По мнению политолога, даже между самими участниками альянса нет взаимопонимания, многие отказываются от увеличения военной помощи Киеву. Между странами возникают разногласия, НАТО уже понимает, что Украина — игрушка не с тем эффектом, на который рассчитывали: слишком много ест, от неё мало пользы и больше вреда.

Напомним, участники саммита НАТО в Вильнюсе пообещали пригласить Киев в Североатлантический альянс в один этап, когда "все условия будут выполнены" и все союзники будут согласны. Президент Украины Владимир Зеленский назвал "хорошими", но не идеальными результаты саммита. До этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины в блок. В Госдуме назвали невнятными результаты саммита НАТО.

Обложка ©

Getty Images / Paul Ellis

Ольга Годуненко
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