"Похож на бесноватого фюрера": Реакцию Зеленского на саммит НАТО назвали частью спектакля
Политолог Камкин: Ярость Зеленского по саммиту НАТО — это часть представления
Недовольство президента Украины Владимира Зеленского относительно саммита НАТО является частью "спектакля", который курирует Запад. Об этом заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.
Он указал, что на саммите никто не дал Украине определённых обещаний, из-за чего Зеленский заявил, что отсутствие конкретных сроков для приглашения Незалежной в НАТО — это "беспрецедентно и абсурдно".
"Ярость Зеленского, которая делает его похожим на бесноватого фюрера в последние недели войны, тоже объяснима. Он работает на внутреннюю аудиторию. Но это также один из элементов большого театрального представления, которое ведётся под кураторством западных "партнёров", — сказал эксперт в беседе с "Царьградом".
Ранее Лайф писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский назвал "хорошими" результаты саммита НАТО, но не идеальными. До этого он раскритиковал альянс за неопределённую позицию по вступлению Украины блок.
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