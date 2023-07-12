"Похож на бесноватого фюрера": Реакцию Зеленского на саммит НАТО назвали частью спектакля

Он указал, что на саммите никто не дал Украине определённых обещаний, из-за чего Зеленский заявил, что отсутствие конкретных сроков для приглашения Незалежной в НАТО — это "беспрецедентно и абсурдно".

"Ярость Зеленского, которая делает его похожим на бесноватого фюрера в последние недели войны, тоже объяснима. Он работает на внутреннюю аудиторию. Но это также один из элементов большого театрального представления, которое ведётся под кураторством западных "партнёров", — сказал эксперт в беседе с "Царьградом".