В Раде раскритиковали обидчивого Зеленского, из мести уволившего посла в Британии
Депутат Рады Гончаренко раскритиковал Зеленского за увольнение посла в Британии
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за увольнение посла страны в Великобритании Вадима Пристайко. Парламентарий напомнил, что интересы государства должны стоять выше собственных.
"После слов Зеленского об Уоллесе и готовности благодарить его каждое утро Пристайко сказал, что это нездоровый сарказм. За это его и уволили... Зеленскому хочется сказать, что интересы государства ставят выше своей собственной раздражительности", — написал Гончаренко в своём телеграм-канале.
Депутат отметил, что нельзя увольнять "ключевого посла в ключевой стране" только потому, что он не назвал Зеленского "лучшим и самым милым президентом в мире".
Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Запад хочет видеть от Украины больше благодарности за предоставленную помощь, однако получает только критику из-за медленной интеграции в НАТО. В ответ на это Зеленский попытался отшутиться, предложив "с утра просыпаться и благодарить" Уоллеса. Вадим Пристайко не стал закрывать глаза на эту дерзость и назвал заявление украинского лидера нездоровым сарказмом. Сегодня Зеленский подписал указ о его увольнении.
ТАСС / Zuma