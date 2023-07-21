В Раде раскритиковали обидчивого Зеленского, из мести уволившего посла в Британии

"После слов Зеленского об Уоллесе и готовности благодарить его каждое утро Пристайко сказал, что это нездоровый сарказм. За это его и уволили... Зеленскому хочется сказать, что интересы государства ставят выше своей собственной раздражительности", — написал Гончаренко в своём телеграм-канале.