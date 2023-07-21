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21 июля, 08:34
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Украинского посла уволили после слов о "нездоровом сарказме" Зеленского

Зеленский уволил посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Великобритании Вадима Пристайко. Указ опубликован на сайте его офиса.

Возможно, на это кадровое решение повлияло недавнее высказывание Пристайко. Посол осудил то, в какой форме Зеленский ответил на критику со стороны министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Дипломат считает, что сарказм Зеленского был нездоровым.

Зеленский психанул и записал видео, отблагодарив западных партнёров почти полсотни раз

Зеленский психанул и записал видео, отблагодарив западных партнёров почти полсотни раз

Напомним, скандал начался с того, что британский министр заявил, что Запад хочет видеть от Украины большую благодарность за поставки вооружений вместо критики по поводу отказа принимать Киев в состав НАТО. Президент Украины не стал молчать и дерзко заявил, что может благодарить его каждый день, едва проснувшись утром.

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ТАСС / EPA / ANDY RAIN

Александра Вишнякова
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