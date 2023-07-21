Украинского посла уволили после слов о "нездоровом сарказме" Зеленского

Возможно, на это кадровое решение повлияло недавнее высказывание Пристайко. Посол осудил то, в какой форме Зеленский ответил на критику со стороны министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Дипломат считает, что сарказм Зеленского был нездоровым.

Напомним, скандал начался с того, что британский министр заявил, что Запад хочет видеть от Украины большую благодарность за поставки вооружений вместо критики по поводу отказа принимать Киев в состав НАТО. Президент Украины не стал молчать и дерзко заявил, что может благодарить его каждый день, едва проснувшись утром.