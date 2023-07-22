Живущий в США украинский блогер объяснил детскую месть Зеленского

Увольнение посла Украины в Британии Вадима Пристайко — это "истерика и детская месть" Владимира Зеленского. Об этом заявил живущий в США украинский журналист и блогер Виктор Коваленко.

"В истерике Зеленский уволил одного из лучших профессиональных украинских дипломатов, который много сделал для получения военной помощи от Великобритании", — написал журналист в "Твиттере".

По словам Коваленко, "к несчастью" для Украины, это указывает на развитие у президента "диктаторской" черты. Также блогер отметил, что склонность Зеленского к "детской мести" приводит к тому, что при увольнении команда главы Незалежной всегда стремится унизить человека.