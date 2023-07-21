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21 июля, 19:10

Посла Украины застало врасплох увольнение по пути на открытие улицы Зеленского в Британии

Посла Украины в Великобритании Пристайко удивил указ Зеленского о его увольнении

<p>Вадим Пристайко. Фото © Getty Images / Leon Neal</p>

Вадим Пристайко. Фото © Getty Images / Leon Neal

Украинский дипломат Вадим Пристайко заявил, что новость о его увольнении с поста посла Украины в Великобритании стала для него неожиданной. Об этом сообщает украинская газета "Суспильне", ссылаясь на собственные источники.

О том, что был снят с представительской должности, Пристайко узнал утром 21 июля по дороге "в небольшой британский городок на открытие улицы имени Зеленского". Однако команда украинского посла до сих пор гадает, связано ли его увольнение с критикой в адрес Владимира Зеленского или нет, пишет газета. Во всяком случае, если это и совпадение, то оно странное, считают коллеги Пристайко.

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Напомним, сегодня утром на сайте украинского президента появился указ о снятии Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании. Возможно, на это кадровое решение повлияло недавнее высказывание дипломата. Посол осудил то, в какой форме глава Незалежной ответил на критику со стороны министра обороны Британии Бена Уоллеса, отметив, что сарказм Зеленского был нездоровым.

Ирина Фальке
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