Посла Украины застало врасплох увольнение по пути на открытие улицы Зеленского в Британии
Посла Украины в Великобритании Пристайко удивил указ Зеленского о его увольнении
Вадим Пристайко. Фото © Getty Images / Leon Neal
Украинский дипломат Вадим Пристайко заявил, что новость о его увольнении с поста посла Украины в Великобритании стала для него неожиданной. Об этом сообщает украинская газета "Суспильне", ссылаясь на собственные источники.
О том, что был снят с представительской должности, Пристайко узнал утром 21 июля по дороге "в небольшой британский городок на открытие улицы имени Зеленского". Однако команда украинского посла до сих пор гадает, связано ли его увольнение с критикой в адрес Владимира Зеленского или нет, пишет газета. Во всяком случае, если это и совпадение, то оно странное, считают коллеги Пристайко.
Напомним, сегодня утром на сайте украинского президента появился указ о снятии Вадима Пристайко с должности посла Украины в Великобритании. Возможно, на это кадровое решение повлияло недавнее высказывание дипломата. Посол осудил то, в какой форме глава Незалежной ответил на критику со стороны министра обороны Британии Бена Уоллеса, отметив, что сарказм Зеленского был нездоровым.