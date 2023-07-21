Посла Украины застало врасплох увольнение по пути на открытие улицы Зеленского в Британии

Украинский дипломат Вадим Пристайко заявил, что новость о его увольнении с поста посла Украины в Великобритании стала для него неожиданной. Об этом сообщает украинская газета "Суспильне", ссылаясь на собственные источники.

О том, что был снят с представительской должности, Пристайко узнал утром 21 июля по дороге "в небольшой британский городок на открытие улицы имени Зеленского". Однако команда украинского посла до сих пор гадает, связано ли его увольнение с критикой в адрес Владимира Зеленского или нет, пишет газета. Во всяком случае, если это и совпадение, то оно странное, считают коллеги Пристайко.