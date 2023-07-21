В США прознали о панике Зеленского из-за бунта в ВСУ и сдачи бойцов в плен целыми взводами

Украинский лидер Владимир Зеленский находится на взводе из-за протестующих против приказов командования военнослужащих и массового дезертирства в рядах ВСУ. Об этом сообщил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на ютуб-канале.

По его словам, авторитет президента Украины вызывает большие сомнения, а жители опасаются спецслужб, которые могут упечь в тюрьму.

"Украинские офицеры расстреливают солдат, отказывающихся воевать. Там огромное количество дезертиров, сдающихся в плен целыми взводами", — заявил Макгрегор.

Как рассказал полковник, россияне обращаются с пленными очень хорошо, поэтому украинцы по возможности уходят к противнику. К тому же зачастую для них это единственный способ не выполнять приказы командиров и выжить.