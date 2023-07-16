США сделают реальным главный страх Зеленского, заявил американский полковник
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США признают новые земли РФ после конца СВО
Вооружённый конфликт на Украине может закончиться на условиях России с признанием Западом её территорий в полном объёме. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.
По его словам, президент США Джо Байден просто "направит сообщение Москве", после чего выведет свой контингент с территории Незалежной и прекратит поддерживать ВСУ. Далее, считает офицер, начнутся российско-американские переговоры, по итогам которых США, вопреки ожиданиям президента Украины Владимира Зеленского, признают суверенитет РФ над территориями.
"Это то, чего Зеленский боится больше всего. Это сведёт на нет все его обещания [о достижении границ 1991 года], из-за которых многие поддерживали его внутри страны", — отметил Макгрегор.
Полковник добавил, что на данный момент Зеленский оказался в крайне тяжёлой ситуации: ВСУ несут огромные потери, а Россия, наоборот, стала только сильнее. В конечном итоге, считает офицер, именно Москва будет определять исход конфликта.
Как ранее писало агентство Bloomberg, Запад скоро может перестать поддерживать Украину из-за неспособности своей промышленности обеспечить её вооружением. Так, США уже вынуждены закупать снаряды для ВСУ у Южной Кореи.
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