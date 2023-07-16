Вооружённый конфликт на Украине может закончиться на условиях России с признанием Западом её территорий в полном объёме. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

По его словам, президент США Джо Байден просто "направит сообщение Москве", после чего выведет свой контингент с территории Незалежной и прекратит поддерживать ВСУ. Далее, считает офицер, начнутся российско-американские переговоры, по итогам которых США, вопреки ожиданиям президента Украины Владимира Зеленского, признают суверенитет РФ над территориями.

"Это то, чего Зеленский боится больше всего. Это сведёт на нет все его обещания [о достижении границ 1991 года], из-за которых многие поддерживали его внутри страны", — отметил Макгрегор.

Полковник добавил, что на данный момент Зеленский оказался в крайне тяжёлой ситуации: ВСУ несут огромные потери, а Россия, наоборот, стала только сильнее. В конечном итоге, считает офицер, именно Москва будет определять исход конфликта.