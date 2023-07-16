В США назвали причину, по которой Запад перестанет вооружать Украину

Запад практически полностью истощил свои запасы боеприпасов, а на наращивание производства могут уйти годы. Об этом пишет Bloomberg. Подчёркивается, что "поразительная реальность" текущего вооружённого конфликта заключается в том, что США вынуждены закупать снаряды для Украины у Южной Кореи.

Кроме того, западная промышленность не может восполнять запасы ВСУ в технике. Так, британская компания BAE Systems сообщила, что ей необходимо не менее 30 месяцев для возобновления производства гаубиц M777 и 155-миллиметровых снарядов, а немецкой Rheinmetall — около года на ремонт и модернизацию поставленных танков.

Именно вышеназванная ситуация, указывает агентство, вынудило США передать Киеву кассетные боеприпасы. В конечном счёте перед Западом встаёт вопрос о способности его промышленности продолжать поддерживать Украину.