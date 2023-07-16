ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 июля 2023, 13:15
130909

В США назвали причину, по которой Запад перестанет вооружать Украину

Bloomberg: Запад прекратит помогать ВСУ из-за нехватки выпускаемых боеприпасов

Запад практически полностью истощил свои запасы боеприпасов, а на наращивание производства могут уйти годы. Об этом пишет Bloomberg. Подчёркивается, что "поразительная реальность" текущего вооружённого конфликта заключается в том, что США вынуждены закупать снаряды для Украины у Южной Кореи.

Кроме того, западная промышленность не может восполнять запасы ВСУ в технике. Так, британская компания BAE Systems сообщила, что ей необходимо не менее 30 месяцев для возобновления производства гаубиц M777 и 155-миллиметровых снарядов, а немецкой Rheinmetall — около года на ремонт и модернизацию поставленных танков.

Именно вышеназванная ситуация, указывает агентство, вынудило США передать Киеву кассетные боеприпасы. В конечном счёте перед Западом встаёт вопрос о способности его промышленности продолжать поддерживать Украину.

В США уличили Зеленского в попытке скрыть "неудобную правду" о реальных потерях ВСУ
В США уличили Зеленского в попытке скрыть "неудобную правду" о реальных потерях ВСУ

Как писала газета The New York Times, всего за первые две недели своего контрнаступления ВСУ потеряли около 20% задействованной техники. Причём большая её часть была поставлена Западом.

BannerImage

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar