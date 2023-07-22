Немцы указали Зеленскому на судьбу Гитлера после слов о Крымском мосте
Читатели Die Welt раскритиковали слова Зеленского о Крымском мосте как о "цели"
Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крымский мост является целью Киева и должен быть "нейтрализован", ужасны и могут привести лидера Незалежной к повторению судьбы Адольфа Гитлера. Так считают читатели немецкого издания Die Welt.
"Зеленский может стать "вторым австрийцем", — сыронизировал Horsti K.
Другой комментатор напомнил украинскому лидеру, что удар по мосту вызовет мощный ответ России.
"Если важный для России Крымский мост будет уничтожен, то Украине придётся как-то пережить ожидаемый ответ Москвы. Я считаю заявление Зеленского неразумным", — написал Rainer S.
Также пользователи указали, что политика Зеленского в отношении, как он сам заявляет, "украинских земель" идёт вразрез с нормами международного права и провозглашёнными Киевом принципами.
"Слова Зеленского уж совсем не звучат как демократические, поддерживающие международные права и права человека", — добавил Ulrich R.
"А Зеленский тоже считает говорящих по-русски украинцев "законными военными целями"?" — поинтересовался Konrad P.
Напомним, 17 июля два украинских надводных беспилотника подплыли к Крымскому мосту и взорвались, повредив дорожное полотно. В результате террористического акта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Как считает Владимир Зеленский, мост якобы "несёт войну", из-за чего является законной целью Украины и должен быть "нейтрализован".