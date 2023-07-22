Регион

Уведомления отключены

22 июля, 10:01
5595

Немцы указали Зеленскому на судьбу Гитлера после слов о Крымском мосте

Читатели Die Welt раскритиковали слова Зеленского о Крымском мосте как о "цели"

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крымский мост является целью Киева и должен быть "нейтрализован", ужасны и могут привести лидера Незалежной к повторению судьбы Адольфа Гитлера. Так считают читатели немецкого издания Die Welt.

"Зеленский может стать "вторым австрийцем", сыронизировал Horsti K.

Другой комментатор напомнил украинскому лидеру, что удар по мосту вызовет мощный ответ России.

Слуцкий счёл слова Зеленского о Крымском мосту признанием в гостерроризме

Слуцкий счёл слова Зеленского о Крымском мосту признанием в гостерроризме

"Если важный для России Крымский мост будет уничтожен, то Украине придётся как-то пережить ожидаемый ответ Москвы. Я считаю заявление Зеленского неразумным", написал Rainer S.

Также пользователи указали, что политика Зеленского в отношении, как он сам заявляет, "украинских земель" идёт вразрез с нормами международного права и провозглашёнными Киевом принципами.

"Слова Зеленского уж совсем не звучат как демократические, поддерживающие международные права и права человека", добавил Ulrich R.

"Огромный дипломатический скандал": В Киеве забили тревогу из-за истерики Зеленского

"Огромный дипломатический скандал": В Киеве забили тревогу из-за истерики Зеленского

"А Зеленский тоже считает говорящих по-русски украинцев "законными военными целями"?" — поинтересовался Konrad P.

Напомним, 17 июля два украинских надводных беспилотника подплыли к Крымскому мосту и взорвались, повредив дорожное полотно. В результате террористического акта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь была госпитализирована. Как считает Владимир Зеленский, мост якобы "несёт войну", из-за чего является законной целью Украины и должен быть "нейтрализован".

Обложка ©

president.gov.ua

Матвей Константинов
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров