Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крымский мост является целью Киева и должен быть "нейтрализован", ужасны и могут привести лидера Незалежной к повторению судьбы Адольфа Гитлера. Так считают читатели немецкого издания Die Welt.

"Зеленский может стать "вторым австрийцем", — сыронизировал Horsti K.

Другой комментатор напомнил украинскому лидеру, что удар по мосту вызовет мощный ответ России.

"Если важный для России Крымский мост будет уничтожен, то Украине придётся как-то пережить ожидаемый ответ Москвы. Я считаю заявление Зеленского неразумным", — написал Rainer S.

Также пользователи указали, что политика Зеленского в отношении, как он сам заявляет, "украинских земель" идёт вразрез с нормами международного права и провозглашёнными Киевом принципами.

"Слова Зеленского уж совсем не звучат как демократические, поддерживающие международные права и права человека", — добавил Ulrich R.