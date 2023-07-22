Слуцкий счёл слова Зеленского о Крымском мосту признанием в гостерроризме
Украинский президент Владимир Зеленский признал ответственность за государственный терроризм, когда заявил о "нейтрализации" Крымского моста. Такое мнение высказал лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
"Зеленский признал ответственность за государственный терроризм. Крымский мост является для Киева военной целью, которая должна быть "нейтрализована", заявил главарь хунты под молчаливое одобрение коллективного Запада на форуме по безопасности в Аспене", — написал Слуцкий в телеграм-канале.
По словам политика, украинский лидер получает от своих хозяев "прямую индульгенцию и средства на убийства мирных жителей", в том числе — террористическими методами.
А ранее Слуцкий прокомментировал атаку Украины на Крымский мост, случившуюся утром 17 июля. Лидер ЛДПР назвал её очередным актом государственного терроризма киевской хунты, а ответственность за этот теракт он возложил на коллективный Запад, который выступает спонсором Киева.
t.me / СЛУЦКИЙ