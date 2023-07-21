Зеленский назвал Крымский мост целью Украины

Украинский президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью Киева. Об этом он заявил в ходе выступления на Аспенском форуме по безопасности.

По словам украинского лидера, эта цель "несёт войну, а не мир", а значит, "должна быть нейтрализована".