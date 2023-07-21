Зеленский назвал Крымский мост целью Украины
Украинский президент Владимир Зеленский назвал Крымский мост целью Киева. Об этом он заявил в ходе выступления на Аспенском форуме по безопасности.
По словам украинского лидера, эта цель "несёт войну, а не мир", а значит, "должна быть нейтрализована".
Напомним, утром 17 июля Украина совершила второй теракт на Крымском мосту. Атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата, из-за взрыва оказалось повреждено дорожное полотно. В результате атаки погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь в больнице. По некоторым данным, атаку могли произвести морские дроны, сброшенные с гражданских судов. Русские хакеры вычислили, что в операции могли принимать участие два иностранных танкера.
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