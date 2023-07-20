Русские хакеры вычислили маршруты танкеров, с которых Киев мог ударить по Крымскому мосту

Группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", провела собственное расследование и опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых по Крымскому мосту могли запустить катера-дроны и совершить теракт.

Хакеры выяснили, что в операции по сбросу безэкипажных катеров могли принимать участие два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них был замечен за несколько дней до диверсии напротив российского побережья в Чёрном море, всего в ста километрах от Новороссийска. Второй танкер дрейфовал южнее, однако после этого они встретились в море.

Маршруты кораблей, предположительно, участвовавших в атаке на Крымский мост. Фото © nemez1da.ru

В группировке уверены, что именно в этот момент беспилотники и перебросили с одного судна на другое. При этом не исключено, что для управления безэкипажными катерами могло использоваться ещё одно судно. Вероятнее всего, оно стояло на рейде с прямой видимостью Крымского моста.

Отметим, что Beks Loyal ходит под флагом Маршалловых островов, а Khudayar Yusifzade — Либерии. Причём второе судно намного крупнее в длину — 228 метров против 140. По данным сайта Marine Traffic, Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил, а 18 июля прибыл в греческий Элефсис. При этом Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузла, а 18 июля прибыл в румынскую Констанцу.