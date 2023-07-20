Русские хакеры вычислили маршруты танкеров, с которых Киев мог ударить по Крымскому мосту
RaHDit показала маршруты кораблей, с которых могли ударить по Крымскому мосту
Группа RaHDit, также известная как "Злые русские хакеры", провела собственное расследование и опубликовала маршруты гражданских кораблей, с которых по Крымскому мосту могли запустить катера-дроны и совершить теракт.
Хакеры выяснили, что в операции по сбросу безэкипажных катеров могли принимать участие два танкера — Beks Loyal и Khudayar Yusifzade. Один из них был замечен за несколько дней до диверсии напротив российского побережья в Чёрном море, всего в ста километрах от Новороссийска. Второй танкер дрейфовал южнее, однако после этого они встретились в море.
Маршруты кораблей, предположительно, участвовавших в атаке на Крымский мост. Фото © nemez1da.ru
В группировке уверены, что именно в этот момент беспилотники и перебросили с одного судна на другое. При этом не исключено, что для управления безэкипажными катерами могло использоваться ещё одно судно. Вероятнее всего, оно стояло на рейде с прямой видимостью Крымского моста.
Отметим, что Beks Loyal ходит под флагом Маршалловых островов, а Khudayar Yusifzade — Либерии. Причём второе судно намного крупнее в длину — 228 метров против 140. По данным сайта Marine Traffic, Khudayar Yusifzade 5 июля вышел из украинского порта Измаил, а 18 июля прибыл в греческий Элефсис. При этом Beks Loyal 13 мая вышел из турецкого порта Тузла, а 18 июля прибыл в румынскую Констанцу.
Согласно данным открытых источников, портом приписки Khudayar Yusifzade является Валлетта (Мальта), а владельцем — Palmali Gemicilik ve Acentelik AS (Palmali Shipping & Agency). Что касается второго судна — Пирей (Греция) и Owner Beks Shipmanagement & Trading A.S.
Не только возмездие: Как Россия создала для Украины и Запада новую реальность после теракта на Крымском мосту
Напомним, теракт на Крымском мосту произошёл утром 17 июля. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. Под удар попала семья из Белгородской области — родители погибли, а их 14-летняя дочь пострадала. В связи с произошедшим глава РСТ Илья Уманский заявил, что проживание туристов в Крыму могут бесплатно продлить, а ещё опоздавшим к местам отдыха на полуострове вернут деньги. При этом депутат Леонид Ивлев заверил отдыхающих, что в регионе безопасно.
ТАСС / Сергей Мальгавко