Депутат решил отдыхать в Крыму и позвал туда россиян

Несмотря на теракт, совершённый Украиной на Крымском мосту, ситуация на самом полуострове в норме, отдыхать там безопасно. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев. По его словам, он сам поедет в Крым 30 июля.

Депутат Ивлев заверил туристов, что в Крыму безопасно. Видео © LIFE

"Надо выбирать свою дорогу: кто-то поедет через новые регионы, кто-то по мосту, постоит в очередях и, учитывая реверсивное движение, проедет. Я еду 30 июля в Крым. Затем, после региональной недели, ко мне присоединяется жена", — сказал он.