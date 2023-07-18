Депутат решил отдыхать в Крыму и позвал туда россиян
Депутат Ивлев заверил туристов, что в Крыму безопасно
Несмотря на теракт, совершённый Украиной на Крымском мосту, ситуация на самом полуострове в норме, отдыхать там безопасно. Об этом Лайфу заявил депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев. По его словам, он сам поедет в Крым 30 июля.
Депутат Ивлев заверил туристов, что в Крыму безопасно. Видео © LIFE
"Надо выбирать свою дорогу: кто-то поедет через новые регионы, кто-то по мосту, постоит в очередях и, учитывая реверсивное движение, проедет. Я еду 30 июля в Крым. Затем, после региональной недели, ко мне присоединяется жена", — сказал он.
Депутат заверил, что отдыхать в Крыму безопасно. По его словам, сейчас поток туристов на полуостров не такой большой, как хотелось бы. Однако там работают санатории, отели, магазины, рестораны, кафе и другие объекты, достаточно продуктов питания.
Напомним, 17 июля на Крымском мосту произошёл теракт, в результате которого погибла супружеская пара, а также пострадала их 14-летняя дочь. В Кремле заявили, что за случившимся стоит Украина. Владимир Путин поручил разобраться в обстоятельствах подрыва и потребовал предложений о том, как можно обезопасить мост.
LIFE