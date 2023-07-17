Регион

Уведомления отключены

17 июля, 04:15

В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадал ребёнок

Оперштаб Кубани: В результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребёнок

В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадал ребёнок. Об этом сказано в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

"Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести", — сказано в записи.

Для эвакуации пострадавшей в больницу готовится санитарная авиация региона. По данным SHOT, в ходе ЧП погибли двое — семейная пара в автомобиле с номерами Старого Оскола Белгородской области. Пострадала их 14-летняя дочь.

Ситуацию прокомментировал и белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, девочка получила ранения средней тяжести и находится под присмотром врачей. В случае возможности её перевезут в родной регион. Также глава области дал поручение связаться с родными погибших, им будет оказана вся необходимая помощь.

Аксёнов дал последнюю информацию о ситуации на Крымском мосту

Аксёнов дал последнюю информацию о ситуации на Крымском мосту

Напомним, о ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. В Минтрансе оценили повреждения, которые получило сооружение. Руководитель региона также рассказал о восстановлении движения поездов и ситуации с паромным сообщением.

Обложка ©

t.me / Аксёнов Z 82

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров