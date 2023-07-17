В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадал ребёнок

В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадал ребёнок. Об этом сказано в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.

"Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести", — сказано в записи.

Для эвакуации пострадавшей в больницу готовится санитарная авиация региона. По данным SHOT, в ходе ЧП погибли двое — семейная пара в автомобиле с номерами Старого Оскола Белгородской области. Пострадала их 14-летняя дочь.

Ситуацию прокомментировал и белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, девочка получила ранения средней тяжести и находится под присмотром врачей. В случае возможности её перевезут в родной регион. Также глава области дал поручение связаться с родными погибших, им будет оказана вся необходимая помощь.