В результате ЧП на Крымском мосту погибли два человека и пострадал ребёнок
Оперштаб Кубани: В результате ЧП на Крымском мосту пострадал ребёнок
В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту пострадал ребёнок. Об этом сказано в сообщении оперативного штаба Краснодарского края.
"Предварительный диагноз — закрытая черепно-мозговая травма, состояние средней степени тяжести", — сказано в записи.
Для эвакуации пострадавшей в больницу готовится санитарная авиация региона. По данным SHOT, в ходе ЧП погибли двое — семейная пара в автомобиле с номерами Старого Оскола Белгородской области. Пострадала их 14-летняя дочь.
Ситуацию прокомментировал и белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, девочка получила ранения средней тяжести и находится под присмотром врачей. В случае возможности её перевезут в родной регион. Также глава области дал поручение связаться с родными погибших, им будет оказана вся необходимая помощь.
Напомним, о ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. В Минтрансе оценили повреждения, которые получило сооружение. Руководитель региона также рассказал о восстановлении движения поездов и ситуации с паромным сообщением.
t.me / Аксёнов Z 82