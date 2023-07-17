Путин поручил детально разобраться в обстоятельствах теракта на Крымском мосту
Президент РФ Владимир Путин поручил детально разобраться в обстоятельствах подрыва Крымского моста. Об этом он сказал на совещании, созванном для обсуждения этого теракта. Участие в этой встрече принимают вице-премьер Марат Хуснуллин, главы Крыма Сергей Аксёнов, Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Херсонской области Владимир Сальдо.
"Дано поручение ФСБ и другим ведомствам детально разобраться в случившимся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены", — сказал Путин.
Он поручил оказать помощь девочке подростку, родителей которой погибли в результате теракта, а также организовать поддержку застаревшим на трассах туристам.
Напомним, утром 17 июля на Крымском мосту произошёл взрыв. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как указали в НАК, мост атаковали два украинских беспилотных надводных аппарата. Жертвами стала семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. По предварительным данным, опоры моста не получили повреждений в результате теракта. Уже анонсировано решение о запуске движения по мосту.
kremlin.ru