Путин поручил детально разобраться в обстоятельствах теракта на Крымском мосту

Президент РФ Владимир Путин поручил детально разобраться в обстоятельствах подрыва Крымского моста. Об этом он сказал на совещании, созванном для обсуждения этого теракта. Участие в этой встрече принимают вице-премьер Марат Хуснуллин, главы Крыма Сергей Аксёнов, Краснодарского края Вениамин Кондратьев, Херсонской области Владимир Сальдо.

"Дано поручение ФСБ и другим ведомствам детально разобраться в случившимся. Не сомневаюсь, что все обстоятельства будут установлены", — сказал Путин.