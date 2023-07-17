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17 июля, 13:34

Вице-премьер Хуснуллин: Опоры Крымского моста не повреждены в результате теракта

Опоры Крымского моста не получили повреждений в результате теракта Киева. Об этом заявил заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин, который возглавляет комиссию по ликвидации последствий атаки.

Крымский мост после теракта 17 июля. Видео © SHOT

"Водолазы заканчивают обследование. Предварительно, опоры железнодорожного моста не пострадали, сейчас автомобильные опоры изучают", — сказал Хуснуллин журналистам.

По словам вице-премьера, план действий будет намечен после совещания.

Анонсировано скорое решение о запуске движения по Крымскому мосту

Анонсировано скорое решение о запуске движения по Крымскому мосту

Как сообщал Лайф, утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. По данным НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочка находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. Она потеряла память.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
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