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17 июля, 13:32

Анонсировано скорое решение о запуске движения по Крымскому мосту

Хуснуллин: Решение о запуске движения по Крымскому мосту будет принято сегодня

<p>Последствия взрыва на Крымском мосту. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot/54212" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> SHOT</a></p>

Последствия взрыва на Крымском мосту. Обложка © Telegram / SHOT

Решение о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту будет принято через несколько часов, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящее время проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта повреждённого объекта.

"Обсуждаем, можно ли запустить машины. Ещё пару часов, и будет решение. Плюс заканчивают водолазы обследование дна", — сказал вице-премьер в разговоре с журналистами.

Сухопутный коридор в Крым дополнительно защитят системами ПВО

Сухопутный коридор в Крым дополнительно защитят системами ПВО

Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочка находится в больнице, в состоянии средней степени тяжести. Она потеряла память.

Наталья Исакова
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  • крымскиймост
  • Марат Хуснуллин
  • Происшествия
  • Крым, Республика

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