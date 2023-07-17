Анонсировано скорое решение о запуске движения по Крымскому мосту

Решение о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту будет принято через несколько часов, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящее время проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта повреждённого объекта.