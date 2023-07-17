Анонсировано скорое решение о запуске движения по Крымскому мосту
Хуснуллин: Решение о запуске движения по Крымскому мосту будет принято сегодня
Последствия взрыва на Крымском мосту. Обложка © Telegram / SHOT
Решение о запуске автомобильного движения по Крымскому мосту будет принято через несколько часов, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, в настоящее время проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта повреждённого объекта.
"Обсуждаем, можно ли запустить машины. Ещё пару часов, и будет решение. Плюс заканчивают водолазы обследование дна", — сказал вице-премьер в разговоре с журналистами.
Напомним, что утром 17 июля произошёл взрыв на Крымском мосту. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Как сообщили в НАК, атаку совершили два украинских беспилотных надводных аппарата. В результате теракта погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. Девочка находится в больнице, в состоянии средней степени тяжести. Она потеряла память.