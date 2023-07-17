Регион

Уведомления отключены

17 июля, 07:20

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки Киева на Крымский мост

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой на Крымский мост. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"По факту повреждения Крымского моста Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — сказано в сообщении.

Сотрудники ведомства устанавливают лица из украинских спецслужб, которые причастны к организации и исполнению этого преступления. Назначены необходимые экспертизы.

В НАК раскрыли подробности атаки Киева на Крымский мост

В НАК раскрыли подробности атаки Киева на Крымский мост

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.

Обложка ©

T.me / SHOT

Илья Суриков
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров