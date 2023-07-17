СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки Киева на Крымский мост

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой на Крымский мост. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

"По факту повреждения Крымского моста Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — сказано в сообщении.