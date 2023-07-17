СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки Киева на Крымский мост
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой на Крымский мост. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
"По факту повреждения Крымского моста Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — сказано в сообщении.
Сотрудники ведомства устанавливают лица из украинских спецслужб, которые причастны к организации и исполнению этого преступления. Назначены необходимые экспертизы.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.