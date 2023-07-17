В НАК раскрыли подробности атаки Киева на Крымский мост
НАК: На Крымский мост совершена террористическая атака
Последствия атаки Киева на Крымский мост. Обложка © T.me / SHOT
На Крымский мост была совершена террористическая атака. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете России.
"В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершённого террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают экстренные службы, проводятся все необходимые оперативные и следственные действия. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.