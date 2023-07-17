В НАК раскрыли подробности атаки Киева на Крымский мост

На Крымский мост была совершена террористическая атака. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете России.

"В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершённого террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — говорится в сообщении.