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17 июля, 07:08
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В НАК раскрыли подробности атаки Киева на Крымский мост

НАК: На Крымский мост совершена террористическая атака

<p>Последствия атаки Киева на Крымский мост. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54218" target="_blank" rel="noopener noreferrer">T.me / SHOT</a></p>

Последствия атаки Киева на Крымский мост. Обложка © T.me / SHOT

На Крымский мост была совершена террористическая атака. Об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете России.

"В 3:05 двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами осуществлена атака на Крымский мост. В результате совершённого террористического акта повреждена автодорожная составляющая Крымского моста. При этом погибли два взрослых человека и пострадал один ребенок", — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают экстренные службы, проводятся все необходимые оперативные и следственные действия. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт".

Появилось видео с первыми минутами после ЧП на Крымском мосту

Появилось видео с первыми минутами после ЧП на Крымском мосту

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. В результате ЧП погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. За её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.

Никита Никонов
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