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17 июля, 06:17
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Появилось видео с первыми минутами после ЧП на Крымском мосту

SHOT показал видео с первыми минутами после ЧП на Крымском мосту

SHOT опубликовал видео с первыми минутами после ЧП на Крымском мосту.

Первые минуты после ЧП на Крымском мосту 17 июля. Видео © SHOT

На кадрах виден автомобиль, в котором ехала погибшая семейная пара, и машина скорой, где медики оказывали помощь их пострадавшей 14-летней дочери. По громкоговорителю звучит объявление срочно покинуть мост.

Лайф публикует жуткие фото автомобиля, в котором погибла семья при ЧП на Крымском мосту

Лайф публикует жуткие фото автомобиля, в котором погибла семья при ЧП на Крымском мосту

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. По предварительным данным, произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.

Обложка ©

ТАСС / Стрингер

Никита Никонов
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