Появилось видео с первыми минутами после ЧП на Крымском мосту

SHOT опубликовал видео с первыми минутами после ЧП на Крымском мосту.

Первые минуты после ЧП на Крымском мосту 17 июля. Видео © SHOT

На кадрах виден автомобиль, в котором ехала погибшая семейная пара, и машина скорой, где медики оказывали помощь их пострадавшей 14-летней дочери. По громкоговорителю звучит объявление срочно покинуть мост.