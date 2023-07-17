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17 июля, 05:54

Лайф публикует жуткие фото автомобиля, в котором погибла семья при ЧП на Крымском мосту

SHOT показал фото автомобиля, в котором ехали погибшие при ЧП на Крымском мосту

<p>Повреждённый в результате ЧП на Крымском мосту автомобиль. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/54208" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Повреждённый в результате ЧП на Крымском мосту автомобиль. Обложка © SHOT

Появились фотографии автомобиля, в котором погибла семья из Белгородской области в результате ЧП на Крымском мосту. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Возле повреждённой машины видны тела людей. Погибшие — семейная пара из Нового Оскола: 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья. Их 14-летняя дочь пострадала, за её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации.

Повреждённый в результате ЧП на Крымском мосту автомобиль. Фото © SHOT

Повреждённый в результате ЧП на Крымском мосту автомобиль. Фото © SHOT

Лайф публикует видео с разрушенным пролётом на Крымском мосту

Лайф публикует видео с разрушенным пролётом на Крымском мосту

За рулём находился отец девочки, он был дальнобойщиком, который работал как индивидуальный предприниматель. Мать трудилась в одном из образовательных учреждений города.

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.

Опубликованы фото повреждений Крымского моста

Опубликованы фото повреждений Крымского моста

Иван Косицын
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