Лайф публикует жуткие фото автомобиля, в котором погибла семья при ЧП на Крымском мосту
SHOT показал фото автомобиля, в котором ехали погибшие при ЧП на Крымском мосту
Повреждённый в результате ЧП на Крымском мосту автомобиль. Обложка © SHOT
Появились фотографии автомобиля, в котором погибла семья из Белгородской области в результате ЧП на Крымском мосту. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.
Возле повреждённой машины видны тела людей. Погибшие — семейная пара из Нового Оскола: 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья. Их 14-летняя дочь пострадала, за её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации.
Повреждённый в результате ЧП на Крымском мосту автомобиль. Фото © SHOT
За рулём находился отец девочки, он был дальнобойщиком, который работал как индивидуальный предприниматель. Мать трудилась в одном из образовательных учреждений города.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.