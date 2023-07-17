Лайф публикует жуткие фото автомобиля, в котором погибла семья при ЧП на Крымском мосту

Появились фотографии автомобиля, в котором погибла семья из Белгородской области в результате ЧП на Крымском мосту. Кадры публикует телеграм-канал SHOT.

Возле повреждённой машины видны тела людей. Погибшие — семейная пара из Нового Оскола: 40-летний Алексей и 36-летняя Наталья. Их 14-летняя дочь пострадала, за её жизнь борются врачи в больнице Темрюка. Девочка находится в реанимации.

Повреждённый в результате ЧП на Крымском мосту автомобиль. Фото © SHOT