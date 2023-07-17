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17 июля, 04:42
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Опубликованы фото повреждений Крымского моста

SHOT показал повреждения, которые получил Крымский мост

В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на пролётах. Кадры с сооружения публикует телеграм-канал SHOT.

Повреждения, которые получил Крымский мост. Фото © t.me / SHOT

Повреждения, которые получил Крымский мост. Фото © t.me / SHOT

Также на фото виден автомобиль семьи из Белгородской области. Напомним, в результате происшествия погибли двое — женщина и мужчина. Их 14-летняя дочь в состоянии средней тяжести госпитализирована.

Повреждения, которые получил Крымский мост. Фото © t.me / SHOT

Повреждения, которые получил Крымский мост. Фото © t.me / SHOT

Спецгруппа следователей выехала на Крымский мост из-за ЧП

Спецгруппа следователей выехала на Крымский мост из-за ЧП

Напомним, о ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По данным СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но пока не известно, что именно произошло. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке. В Минтрансе оценили повреждения, которые получил Крымский мост. Туристов на полуострове призвали оставаться в гостиницах.

Обложка ©

t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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