Опубликованы фото повреждений Крымского моста
SHOT показал повреждения, которые получил Крымский мост
В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на пролётах. Кадры с сооружения публикует телеграм-канал SHOT.
Также на фото виден автомобиль семьи из Белгородской области. Напомним, в результате происшествия погибли двое — женщина и мужчина. Их 14-летняя дочь в состоянии средней тяжести госпитализирована.
Напомним, о ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По данным СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но пока не известно, что именно произошло. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке. В Минтрансе оценили повреждения, которые получил Крымский мост. Туристов на полуострове призвали оставаться в гостиницах.
t.me / SHOT