Опубликованы фото повреждений Крымского моста

В результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту повреждено дорожное полотно на пролётах. Кадры с сооружения публикует телеграм-канал SHOT.

Также на фото виден автомобиль семьи из Белгородской области. Напомним, в результате происшествия погибли двое — женщина и мужчина. Их 14-летняя дочь в состоянии средней тяжести госпитализирована.