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17 июля, 04:34
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Спецгруппа следователей выехала на Крымский мост из-за ЧП

Руководство и следователи по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю направляются к месту происшествия на Крымском мосту. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители проведут следственные действия в связи со случившемся ЧП.

Аксёнов дал последнюю информацию о ситуации на Крымском мосту

Аксёнов дал последнюю информацию о ситуации на Крымском мосту

Напомним, о ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. По данным СМИ, в результате инцидента есть погибшие и пострадавшие, но пока не известно, что именно произошло. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке. В Минтрансе оценили повреждения, которые получил Крымский мост. Уже известно о двух погибших — это семья из Белгородской области. Их 14-летняя дочь госпитализирована, с нею работают врачи. Туристов в Крыму призвали оставаться в гостиницах.

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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