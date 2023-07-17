Туристов в Крыму призвали оставаться в гостиницах из-за ЧП на Крымском мосту

Отдыхающих в Крыму туристов призывают по возможности оставаться по месту проживания. С таким обращением выступил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко в телеграм-канале.

По его словам, в республике развёрнут оперативный штаб по взаимодействию с туристами, им окажут необходимую помощь. Министр также сообщил телефон горячей линии — 8 (800) 511-80-18 — и сказал, что информация об альтернативных сухопутных путях будет постоянно обновляться.