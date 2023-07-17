Туристов в Крыму призвали оставаться в гостиницах из-за ЧП на Крымском мосту
Крымский министр Волченко призвал туристов оставаться в гостиницах в связи с ЧП
Отдыхающих в Крыму туристов призывают по возможности оставаться по месту проживания. С таким обращением выступил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко в телеграм-канале.
По его словам, в республике развёрнут оперативный штаб по взаимодействию с туристами, им окажут необходимую помощь. Министр также сообщил телефон горячей линии — 8 (800) 511-80-18 — и сказал, что информация об альтернативных сухопутных путях будет постоянно обновляться.
Напомним, о ЧП на Крымском мосту глава полуострова Сергей Аксёнов сообщил рано утром в понедельник, 17 июля. Движение автотранспорта было остановлено. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперштаб для помощи людям в пробке. В Минтрансе оценили повреждения, которые получил Крымский мост. Уже известно о двух погибших — это семья из Белгородской области. Их 14-летняя дочь госпитализирована, с нею работают врачи.
t.me / Министерство туризма Крыма