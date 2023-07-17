Пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка находится в реанимации
Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку доставили в больницу в Темрюке
Четырнадцатилетнюю девочку, которая пострадала в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, доставили в Темрюкскую центральную районную больницу в Краснодарском крае. Она находится в реанимации. Об этом сообщили в приёмном отделении, пишет РИА "Новости".
"Да, в реанимационном отделении", — сказали в больнице.
Там добавили, что степень состояния ребёнка определяется, сколько времени она проведёт в реанимации, пока не известно.
При этом ТАСС со ссылкой на приёмное отделение пишет, что девочка доставлена в травматологию, угрозы её жизни нет. Замглавы Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что школьницу переведут в Детскую краевую клиническую больницу в Краснодар, когда врачи решат вопрос о её транспортировке санитарной авиацией. По словам Миньковой, соответствующее решение принимает консилиум.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. По предварительным данным, произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.
T.me / "Аксёнов Z 82"