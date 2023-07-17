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17 июля, 05:40

Пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка находится в реанимации

Пострадавшую при ЧП на Крымском мосту девочку доставили в больницу в Темрюке

Четырнадцатилетнюю девочку, которая пострадала в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, доставили в Темрюкскую центральную районную больницу в Краснодарском крае. Она находится в реанимации. Об этом сообщили в приёмном отделении, пишет РИА "Новости".

"Да, в реанимационном отделении", сказали в больнице.

Опубликованы фото повреждений Крымского моста

Опубликованы фото повреждений Крымского моста

Там добавили, что степень состояния ребёнка определяется, сколько времени она проведёт в реанимации, пока не известно.

При этом ТАСС со ссылкой на приёмное отделение пишет, что девочка доставлена в травматологию, угрозы её жизни нет. Замглавы Краснодарского края Анна Минькова рассказала, что школьницу переведут в Детскую краевую клиническую больницу в Краснодар, когда врачи решат вопрос о её транспортировке санитарной авиацией. По словам Миньковой, соответствующее решение принимает консилиум.

В ГУР Украины назвали Крымский мост "лишней конструкцией" после ЧП

В ГУР Украины назвали Крымский мост "лишней конструкцией" после ЧП

Напомним, глава Крыма Сергей Аксёнов рано утром 17 июля сообщил о ЧП на Крымском мосту. Движение автотранспорта было остановлено. По предварительным данным, произошёл взрыв, в результате которого погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь пострадала. В Темрюкском районе на Кубани сформировали оперативный штаб для помощи людям в пробке. В Министерстве транспорта оценили повреждения, которые получил Крымский мост.

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T.me / "Аксёнов Z 82"

Светлана Оперук
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