Пострадавшая при ЧП на Крымском мосту девочка находится в реанимации

Четырнадцатилетнюю девочку, которая пострадала в результате чрезвычайного происшествия на Крымском мосту, доставили в Темрюкскую центральную районную больницу в Краснодарском крае. Она находится в реанимации. Об этом сообщили в приёмном отделении, пишет РИА "Новости".

"Да, в реанимационном отделении", — сказали в больнице.

Там добавили, что степень состояния ребёнка определяется, сколько времени она проведёт в реанимации, пока не известно.